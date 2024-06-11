На озере Половинное спасли ребёнка

«Люди кричали сотрудникам МЧС, которые стояли позади, чтобы те помогли мальчику, но они не подходили! Тот, что постарше, стоял в стороне и набирал скорую через своего диспетчера. Другой вообще отошел подальше и не подходил. Только под самый конец сотрудник МЧС (Светлаков) подошел и вместе с мужем они откачали пострадавшего, после чего ребенок заплакал. Позже сотрудник подошел к моему мужу и попросил сказать родителям пострадавшего мальчика, якобы он оперативно принял меры», — приводит слова свидетельницы городской портал E1.RU.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Маленький ребёнок чуть не пополнил лист утопленников Екатеринбурга, который в этом году стремительно растёт. Спасли малыша случайные свидетели и сотрудник пожарно-спасательной части.На Половинном едва не утонул четырёхлетний мальчик. Отдыхающие здесь же люди заметили, что ребёнок беспомощно барахтается в воде и бросились на спасение. На удачу здесь же, на берегу оказались, сотрудники МЧС России по Свердловской области. К Половинному специалисты 305 пожарно-спасательной части приехали не отдыхать, а по работе — информационно-просветительную и, в частности, рассказывали о правилах поведения в периоды особого противопожарного режима.Когда к сотрудникам пожарной части обратились за помощью, они присоединились к спасению ребёнка. Мальчика к тому моменту уже вытащили из воды, но он находился без сознания. Один из представителей МЧС, Дмитрий Светлаков провёл сердечно-легочную реанимацию и оказывал другие меры медицинского характера, пока к озеру не приехала «Скорая».В местных СМИ появились также свидетельства о том, что сотрудники МЧС не проявили особой оперативности в спасении мальчика.Но если участие мчс-ника — оперативное или не очень — не вызывает сомнений, под вопросом остаётся, где были родители едва не утонувшего мальчика и как они позволили четырёхлетнему малышу оказаться в воде без присмотра.К слову, по данным, озвученным полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, на территории региона с начала лета утонуло уже 57 человек. Из них шестеро — несовершеннолетние.