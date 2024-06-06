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Два пешехода пострадали в ДТП на улице Мира в Екатеринбурге

13.43 Четверг, 13 июня 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью на улице Мира, напротив дома №19а, в Екатеринбурге произошла авария с участием трёх автомобилей. В результате ДТП пострадали два пешехода.

Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где сбил двух пешеходов и протаранил «БМВ», «Шевроле». В пресс-группе подчеркнули, что водитель «Дэу» был трезвым, а вот нахождение пешеходов и двух автомобилей посреди проезжей части вызвало вопросы. Обстоятельства ДТП ещё выясняются.

Известно, что пострадавших пешеходов, женщин 1991 и 1996 годов рождения, увезли с травмами различной степени тяжести в ГКБ №36.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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