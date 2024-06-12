Перелом голени получила угодившая под машину на Белинского 11-летняя екатеринбурженка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В среду, 12 июня, в Екатеринбурге на улице Белинского, напротив 7-го дома, под машину попала 11-летняя девочка, перебегавшая через дорогу в неположенном для этого месте. В результате ДТП школьница получила перелом голени.По словам матери пострадавшей девочки, её дочь отпросилась сходить в магазин через дорогу, когда они гуляли во дворе с другими детьми. Девочке показалось, что идти до пешеходного перехода не обязательно, и она решила дойти до магазина на прямую. Водителем, который сбил ребёнка, оказался 25-летний молодой человек с водительским стажем менее погода. С его слов, он ехал примерно со скоростью 20 километров в час, когда девочка неожиданно выскочила с правой стороны – из-за потока машин её видно не было. Избежать наезда ему не удалось.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городской ГИБДД, информацию об аварии они намерены направить екатеринбургскому мэру. Также материалы по этой аварии они планируют передать в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь мать ребёнка к административной ответственности за ненадлежащее воспитание в части соблюдения правил дорожного движения. Кроме этого, госавтоинспекторы собираются посетить школу, в которой учится девочка, чтобы поговорить с детьми о безопасном поведении на дороге.