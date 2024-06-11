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В Арамили потушили крупный пожар в цеху по переработке автомобильных шин
Фото: МЧС
Во вторник, 11 июня, вечером в цеху по переработке автомобильных шин на улице Базовой в Арамили вспыхнул крупный пожар.
По данным пресс-службе свердловского управления МЧС, площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении были задействованы 10 единиц техники и 37 человек личного состава. До этого в телеграм-канале МЧС России сообщалось о пожаре площадью 900 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет. Известно, что до прибытия спасателей из горящего здания эвакуировалось четыре человека.
По данным пресс-службе свердловского управления МЧС, площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении были задействованы 10 единиц техники и 37 человек личного состава. До этого в телеграм-канале МЧС России сообщалось о пожаре площадью 900 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет. Известно, что до прибытия спасателей из горящего здания эвакуировалось четыре человека.
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