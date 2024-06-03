Молодой екатеринбуржец на электросамокате сбил 13-летнюю девочку





– сообщили в городской ГИБДД. «В результате ДТП девочка с ушибом лица доставлена в лечебное учреждение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в Екатеринбурге на Уральской возле 65-го дома произошла авария, в результате которой пострадала 13-летняя девочка. Её сбил 25-летний местный житель на электросамокате.Молодой человек в разговоре с сотрудниками полиции рассказал, что взял электросамокат, чтобы доехать с работы домой. По его словам, когда впереди показалась группа девочек-подростков, он планировал объехать их с левой стороны, но одна из них вдруг отошла в сторону – избежать наезда он не сумел.