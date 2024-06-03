Косуля застряла в заборе на территории Первоуральска

«Чтоб не напугать косулю, ее накрыли полотном. Работали, как при хирургической операции: аккуратно и точно. Через несколько минут животное уже было в руках зоозащитников», — описывает процедуру спасения пресс служба МСЧ РФ по Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Не самая обычная задача встала перед спасателями МЧС в Первоуральске. Там им пришлось спасать косулю, которая не заметила металлический забор и застряла между его прутьев.Застрявшую косулю обнаружили на территории одного из детских садиков Первоуральска. Сама она не могла ни продвинуться вперёд, ни «дать заднюю», чтобы вынуть голову. Нашедшие её в таком безвыходном положении люди догадались вызвать спасателей. Те прибыли на спасение животного с мощным гидравлическим инструментом, которым и раздвинули прутья.Случай в Первоуральске удивительно напоминает о недавнем аналогичном происшествии в Кушве. Там тоже косуля застряла в точно таком же заборе и выбраться самостоятельно не смогла. Кушвинскую косулю, как и первоуральскую, после освобождения передали зоозащитникам и ветеринарам. Кадры с места двух происшествий можно с лёгкостью перепутать.Участившиеся в Свердловской области встречи человека с обитателями дикой природы вызывают отчаяние у зоозащитников, поскольку свидетельствуют вовсе не о том, что дружелюбные зверики тянутся к людям. Это человек продолжает вторгаться в природу, не оставляя животным ни кормовых баз, ни укромных мест, а взамен оставляя всё больше опасностей, типа таких вот заборов, превращающиеся в смертельные ловушки.