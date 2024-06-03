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В Новокольцовском районе возле «Екатеринбург-Экспо» вспыхнул пожар
Скрин из видео: «Четвёртый канал»
В Новокольцовском районе Екатеринбурге возле «Экспо» вспыхнул пожар. По словам очевидцев, возгорание началось на стройке кампуса УрФУ.
В пресс-службе свердловского МЧС телеграм-каналу «Четвёртого канала» сообщили, что загорался битум. В тушении сейчас задействованы 3 единицы спецтехники и 13 человек личного состава.
О пострадавших информации нет. По последним данным, пожар уже потушили.
В пресс-службе свердловского МЧС телеграм-каналу «Четвёртого канала» сообщили, что загорался битум. В тушении сейчас задействованы 3 единицы спецтехники и 13 человек личного состава.
О пострадавших информации нет. По последним данным, пожар уже потушили.
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