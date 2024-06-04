В Екатеринбурге насмерть обварился человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Страшный инцидент произошёл на территории Юго-Западного района Екатеринбурга. Минувшей ночью там насмерть обварился кипятком мужчина.Свою смерть человек нашёл в ночь на 10 мая, возле дома 146-Б по улице Громова. Погибший провалился в канализационный колодец, заполненный горячей водой. Судя по всему, выбраться самостоятельно он не смог и умер, получив сильнейшие термические ожоги.По сообщениям из некоторых источников, сотрудники коммунальных служб отказались доставать обварившееся тело на поверхность. Этим занимались сотрудники похоронной конторы. После того, как труп подняли наверх, его увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Следователям предстоит выяснить не только точную причину смерти, но и становить личность погибшего.К слову, падение в колодцы — не такая уж большая редкость, и, пожалуй, народная примета «не наступай на крышку люка» — одна из немногих вполне разумных и, возможно, спасших не одну жизнь.