Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге насмерть обварился человек

21.29 Понедельник, 10 июня 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Страшный инцидент произошёл на территории Юго-Западного района Екатеринбурга. Минувшей ночью там насмерть обварился кипятком мужчина.

Свою смерть человек нашёл в ночь на 10 мая, возле дома 146-Б по улице Громова. Погибший провалился в канализационный колодец, заполненный горячей водой. Судя по всему, выбраться самостоятельно он не смог и умер, получив сильнейшие термические ожоги.

По сообщениям из некоторых источников, сотрудники коммунальных служб отказались доставать обварившееся тело на поверхность. Этим занимались сотрудники похоронной конторы. После того, как труп подняли наверх, его увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Следователям предстоит выяснить не только точную причину смерти, но и становить личность погибшего.

К слову, падение в колодцы — не такая уж большая редкость, и, пожалуй, народная примета «не наступай на крышку люка» — одна из немногих вполне разумных и, возможно, спасших не одну жизнь.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургские пожарные спасли человека из огня
04 июня 2024
На 6 лет лишится свободы пьяный стрелок из Екатеринбурга
07 июня 2024
Дети, пропавшие на востоке Свердловской области, нашлись
08 июня 2024
Мотоциклист погиб в ДТП по дороге на работу
02 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:52 «Жизньмарт» объявил конкурс поставщиков еды
21:29 В Екатеринбурге насмерть обварился человек
20:33 На дороге Николо-Павловское — Алапаевск в ДТП пострадали дети
19:50 В Белинке раздали «неистовые» награды литературным критикам
19:07 «Свердловскавтодор» обязали выплатить крупную компенсацию травмированной в ДТП женщине
17:35 В сборную России на играх БРИКС в Казани поедут восемь спортсменов из Свердловской области
17:20 Стали известны соперники «Автомобилиста» в первых матчах нового сезона КХЛ
16:30 Более 80 тысяч человек приняли участие в мотофесте «Движение» в Екатеринбурге
15:47 Протесты против сысертского мусорного полигона добрались до Москвы
14:32 В Екатеринбурге 15 июня пройдёт фестиваль «Зоофрендли»
14:02 На неделю продлили перекрытие на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге
13:33 Три года колонии-поселения назначили екатеринбуржцу, обругавшему мальчика в z-шапке
13:27 Суд в Екатеринбурге приостановил дело «экс-лидера ОПГ», который 24 раза не явился в суд
12:37 «Екатеринбурггаз» согласился поискать компромисс в ситуации с садом у Косого дома
12:10 Год в колонии проведёт житель Верхней Салды, ударивший полицейского
11:42 Двое детей пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
11:08 Глава СК потребовал доклад о ДТП с детьми на питбайке при их задержании
10:35 Уральский пломбир будут продавать во Вьетнаме
10:03 У екатеринбургских политиков от имени первых лиц города и области «пранкеры» пытаются выманить информацию
09:40 Раскопки возле Косого дома в Екатеринбурге отменили для разбирательств
09:24 Дожди и тридцатиградусную жару обещают в Свердловской области
21:08 На Олимпийские игры в Париже отправятся две дзюдоистки и два дзюдоиста из Свердловской области
20:57 Уличный арт-объект из Екатеринбурга одним из лучших в мире
20:55 Екатеринбурженка заняла второе место на самом престижном в мире сверхмарафоне
19:46 Из-за пьяного автомобилиста пострадало четыре человека, двое из которых дети
18:53 Новый трамвай «Кастор» ночью разрисовали граффити в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
16:15 Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
15:04 Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
14:26 Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
12:42 Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы прекратят по сроку давности
10:08 В Армении на акциях гражданского неповиновения задержаны 67 человек
Все новости России и мира
21:52 «Жизньмарт» объявил конкурс поставщиков еды
21:29 В Екатеринбурге насмерть обварился человек
20:33 На дороге Николо-Павловское — Алапаевск в ДТП пострадали дети
19:50 В Белинке раздали «неистовые» награды литературным критикам
19:07 «Свердловскавтодор» обязали выплатить крупную компенсацию травмированной в ДТП женщине
17:35 В сборную России на играх БРИКС в Казани поедут восемь спортсменов из Свердловской области
17:20 Стали известны соперники «Автомобилиста» в первых матчах нового сезона КХЛ
16:30 Более 80 тысяч человек приняли участие в мотофесте «Движение» в Екатеринбурге
15:47 Протесты против сысертского мусорного полигона добрались до Москвы
15:40 Ученые Пермского политеха определили, как уменьшить влияние песка на добычу нефти
14:32 В Екатеринбурге 15 июня пройдёт фестиваль «Зоофрендли»
14:02 На неделю продлили перекрытие на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге
13:33 Три года колонии-поселения назначили екатеринбуржцу, обругавшему мальчика в z-шапке
13:27 Суд в Екатеринбурге приостановил дело «экс-лидера ОПГ», который 24 раза не явился в суд
12:37 «Екатеринбурггаз» согласился поискать компромисс в ситуации с садом у Косого дома
12:10 Год в колонии проведёт житель Верхней Салды, ударивший полицейского
11:42 Двое детей пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
11:08 Глава СК потребовал доклад о ДТП с детьми на питбайке при их задержании
10:35 Уральский пломбир будут продавать во Вьетнаме
10:15 Судебные приставы почтили память героев
10:03 У екатеринбургских политиков от имени первых лиц города и области «пранкеры» пытаются выманить информацию
09:40 Раскопки возле Косого дома в Екатеринбурге отменили для разбирательств
09:24 Дожди и тридцатиградусную жару обещают в Свердловской области
21:08 На Олимпийские игры в Париже отправятся две дзюдоистки и два дзюдоиста из Свердловской области
20:57 Уличный арт-объект из Екатеринбурга одним из лучших в мире
20:55 Екатеринбурженка заняла второе место на самом престижном в мире сверхмарафоне
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK