На дороге Николо-Павловское — Алапаевск в ДТП пострадали дети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В воскресенье вечером на загородной трассе Николо-Павловское — Алапаевск произошло столкновение двух иномарок. В ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира одной ил легковых машин.Согласно сообщению Госавтоинспекции Свердловской области, дорожная авария произошла в вечерние часы 9 июня на 8 километре дороги, соединяющей Николо-Павловское и Алапаевск. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог автомобиль «Ниссан», выезжая со второстепенной дороги со стороны посёлка Шилова, не пропустил следовавший по главной дороге автомобиль «Киа Рио». В результате столкновения «Киа» съехала в кювет.Обеими машинами управляли дамы — одна 1988 года рождения, вторая — 1987 года рождения. Они не пострадали. Чего не скажешь о малолетних пассажирах — 11-летней девочке и 7-месячном мальчике. Они перевозились с соблюдением всех правил и были пристёгнуты ремнями безопасности, но всё же получили различные травмы. Пострадавших детей госпитализировали.«Разбором полётов» в данном случае занимается госавтоинспекция Нижнего Тагила. В отношении водителя автомобиля «Ниссан» возбуждено административное производство сразу по двум пунктам КоАП РФ — за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, и за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.