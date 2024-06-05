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В Екатеринбурге неизвестные разрисовали граффити новый трамвай «Кастор»
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге неизвестные разрисовали граффити новый трамвай «Кастор» и старый вагон № 603, из-за чего трамваи не вышли на линию. Об этом сообщило издание Е1.
Администрация западного депо, где произошел инцидент, обратилась в полицию, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Трехсекционный трамвай «Кастор» вышел на линию месяц назад, 8 мая. В настоящее время проходит техническую обкатку по маршруту № 18.
Администрация западного депо, где произошел инцидент, обратилась в полицию, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Трехсекционный трамвай «Кастор» вышел на линию месяц назад, 8 мая. В настоящее время проходит техническую обкатку по маршруту № 18.
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