В Сухом Логу пьяная водительница устроила смертельное ДТП





— сообщает ГИБДД Свердловской области Из полученных от участников ДТП объяснений следует, что друзья начали пить спиртные напитки еще накануне вечером. Ночью один из друзей сходил домой и взял у дедушки ключи от автомобиля «Лада Гранта», стоящего во дворе. Сперва мужчина сам сел за руль автомобиля, а потом передал право управления подруге, пересев на переднее пассажирское сидение. Второй друг предложил съездить на Рефтинское водохранилище искупаться. Во время движения компания попала в ДТП,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

6 июня в Сухом Логу произошла автомобильная авария, в результате которой погиб один человек.Водительница автомобиля «Лада Гранта», 23-летняя девушка, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, не справилась с управлением, что привело к столкновению с деревом и опрокидыванию машины. В момент аварии в машине находились также два пассажира, один из которых, мужчина 1991 года рождения, скончался на месте происшествия из-за полученных травм.Освидетельствование показало, что водительница употребляла алкоголь. Кроме того, она не имела водительского удостоверения. Оказалось, что передать ей право управления автомобилем предложил друг, также находившийся в состоянии опьянения и лишенный ранее водительского удостоверения за нетрезвое вождение.В отношении девушки составлены административные материалы по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, не имея права управления и по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ за несоблюдение требований об обязательном страховании автогражданской ответственности. На владельца автомашины — по ч.2 ст. 12.8 КоАП РФ за передачу права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.