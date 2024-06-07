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Судьбой сада возле Косого дома в Екатеринбурге «обеспокоились в мэрии»
Фото: Гузель Аиткулова
Неофициальный телеграм городских чиновников опубликовал пост, что мэрия Екатеринбурга обеспокоена судьбой сада возле Косого дома в Екатеринбурге.
Напомним, вчера стало известно, что красивый садик, созданный на муниципальной территории Екатериной Засухиной, могут уничтожить ради прокладки газопровода.
Важно! Мэрия Екатеринбурга обеспокоена судьбой сада, разбитого у «Косого дома» (усадьба Чувильдина) на улице Гоголя. Да, это муниципальная земля, но и красота должна быть сохранена. Поэтому начаты поиски компромисса. Для этого будут приложены все усилия,
— написано в посте
Напомним, вчера стало известно, что красивый садик, созданный на муниципальной территории Екатериной Засухиной, могут уничтожить ради прокладки газопровода.
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