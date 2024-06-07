Судьбой сада возле Косого дома в Екатеринбурге «обеспокоились в мэрии»

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Важно! Мэрия Екатеринбурга обеспокоена судьбой сада, разбитого у «Косого дома» (усадьба Чувильдина) на улице Гоголя. Да, это муниципальная земля, но и красота должна быть сохранена. Поэтому начаты поиски компромисса. Для этого будут приложены все усилия,