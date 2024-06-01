Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о высокой пожарной опасности.Предупреждение было объявлено на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». Ожидается, что высокая пожарная опасность 4 горимости леса по региональной шкале, будет сохраняться на протяжении двух дней: 9 и 10 июня.ФБУ «Авиалесоохрана» сообщало об одном пожаре 4 июня, который затронул 1 гектар земли лесного фонда.