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В МВД заявили, что наградят нашедших детей волонтеров из Екатеринбурга
Фото: МВД Свердловской области
Игорь Греков, Виктор Крылов, Евгений Садритдинов и Вадим Хасанов приехали из Екатеринбурга в Слободо-Туринский район накануне и помогали искать потерявшихся детей, прочесывая лес на квадроциклах. Они останавливались каждые 200 метров и кричали имена детей, и в какой-то момент увидели изнуренных Вику и Гришу Крепп.
Все мужчины работают в службе безопасности РМК. На фото они с собаками, с которыми по лесу ходили дети.
В 06.15, примерно в 10 киллометрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали. В самое ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит их,
— сообщил пресс-секретарь
свердловского главка
МВД Валерий Горелых
свердловского главка
МВД Валерий Горелых
Все мужчины работают в службе безопасности РМК. На фото они с собаками, с которыми по лесу ходили дети.
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