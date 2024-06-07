В МВД заявили, что наградят нашедших детей волонтеров из Екатеринбурга

— сообщил пресс-секретарь

свердловского главка

МВД Валерий Горелых

В 06.15, примерно в 10 киллометрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали. В самое ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит их,