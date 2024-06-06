Дети, пропавшие на востоке Свердловской области, нашлись

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Детей нашел сегодня ночью волонтер из Екатеринбурга на лесной дороге, две собаки-бигля тоже были с ними.В Минздраве Свердловской области сообщили, что детей госпитализировали в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. 12-летний Гриша и 10-летняя Вика находятся в состоянии средней тяжести, имеют признаки обезвоживания, но их жизни ничего не угрожает. К Грише и Вике приехала их мать.Дети вместе со своим дедушкой рыбачили на реке Липке в районе деревней Бурмакина Слободо-Туринского района. Они в какой-то момент разделились. Дедушка вечером 5 июня смог добраться до дома, а внуки потерялись в лесу. В их поисках участвовали 654 человека и 98 единиц техники.