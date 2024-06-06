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По факту исчезновения детей в Слободо-Туринском районе возбуждено уголовное дело
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
Следственное управление следственного комитета РФ по Свердловской области сообщило о том, что по факту исчезновения несовершеннолетних детей в Слободо-Туринском районе возбуждено уголовное дело. Из пояснений ведомства становится понятно, что такая мера принята не потому, что есть какие-то факты, указывающие на совершённое преступление:
Вместе с тем, сильно тревожит тот факт, что детей, которые уходили из дома в сопровождении дедушки, не могут найти уже несколько дней, тогда как их пожилой родственник вернулся, как ни в чём ни бывало. К тому же, в местных СМИ распространяются его весьма странные показания. Так, сообщается, что дедушка зачем-то выбросил в реку удочки и ошейники собак, которые сопровождали детей. Кроме того, проходит информация о несостыковке его утверждений, будто дети пошли в сельский магазин, с показаниями продавца, который отрицает, что туда приходили
исчезнувшие брат с сестрой.
Сейчас поисками мальчика и девочки занимается более сотни человек. Активное участие в поисках принимают волонтёры.
«Следует отметить, что возбуждение уголовного дела, в первую очередь, связано с необходимостью проведения комплекса следственных мероприятий, направленных на скорейшее установление местонахождения пропавших».
Вместе с тем, сильно тревожит тот факт, что детей, которые уходили из дома в сопровождении дедушки, не могут найти уже несколько дней, тогда как их пожилой родственник вернулся, как ни в чём ни бывало. К тому же, в местных СМИ распространяются его весьма странные показания. Так, сообщается, что дедушка зачем-то выбросил в реку удочки и ошейники собак, которые сопровождали детей. Кроме того, проходит информация о несостыковке его утверждений, будто дети пошли в сельский магазин, с показаниями продавца, который отрицает, что туда приходили
исчезнувшие брат с сестрой.
Сейчас поисками мальчика и девочки занимается более сотни человек. Активное участие в поисках принимают волонтёры.
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