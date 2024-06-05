В центре Берёзовского с мая нет горячей воды. В «Т Плюс» объяснили причины

Согласно объявлению на одном из подъездов, горячая вода должна была отсутствовать до 2 июня. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»





— сказали в пресс-службе ПАО «Т Плюс» Ново-Свердловская ТЭЦ была запущена в работу в ночь со 2 на 3 июня. 3 июня, следуя правилам, мы промывали и нагревали тепломагистраль, которая идёт от ТЭЦ в Берёзовский





— заявил ведущий специалист пресс-службы свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Бурдаков Ресурс частично, начиная с 5 июня, подаётся жителям Берёзовского. Но в ходе запуска тепломагистрали было выявлено 6 повреждений на тепловых сетях, поэтому в некоторых домах горячей воды пока нет, а все ремонтные бригады, начиная со вчерашнего дня, работают над устранением данных повреждений. У «Т Плюс» нет своих сетей, сети находятся на балансе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК),

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Как минимум в нескольких домах в центре Берёзовского (город-спутник Екатеринбурга) с середины мая отсутствует горячая вода. Жители обратились в редакцию «Вечерних ведомостей» с жалобами, поскольку на объявлениях, которые вывешивали на подъезды, указывался срок завершения работ до 2 июня, но по состоянию на 5 июня горячая вода в их квартирах так и не появилась.В управляющей компании «Кот», обслуживающей дома на улице Театральной, корреспонденту «Вечерних ведомостей» сказали, что «подключение началось частично» в домах № 5, 9 и 11. При этом порекомендовали обратиться в ТЭЦ за подробностями.В пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс», в собственности которого находится Ново-Свердловская ТЭЦ, сообщили, что теплоэлектростанция была запущена в работу после ремонта в ночь со 2 на 3 июня.Причину отсутствия горячей воды при этом в «Т Плюс» объяснили повреждениями на сетях.На вопрос по поводу ориентировочных сроков возобновления подачи воды всем жителям Берёзовского, в «Т Плюс» сообщили, что все повреждения рассчитывают устранить до конца текущих суток, горячая вода в таком случае вернётся в квартиры березовчан к утру 7 июня.