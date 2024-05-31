Под Верх-Нейвинском столкнулись легковушка и тепловоз

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вчера днём на шестом километре железнодорожного перегона между городами Верх-Нейвинск и Нижний Тагил случилось неординарное дорожно-транспортное происшествие. Разъехаться здесь не смогли легковая иномарка и тепловоз.Столкновение произошло 5 июня на нерегулируемом железнодорожном переезде. Перекрёсток железнодорожной колеи с автомобильной дорогой проезжал тепловоза N4805, о чём водителей предупреждал запрещающий сигнал светофора. Однако, автолюбитель, ехавший на машине марки «Дэу Нексия» подождать не захотел и направил свой «болид» наперерез приближающемуся тепловозу.Проскочить не удалось — тяжёлая махина, которая никак не могла свернуть с рельсов, протаранила иномарку и изрядно её помяла. На удивление, водитель остался цел и невредим. Понятное дело, машинист тепловоза тоже не пострадал.В связи с инцидентом Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего необычного ДТП.