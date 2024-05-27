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Екатеринбургские пожарные спасли человека из огня
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодня, 6 июня, в Екатеринбурге произошёл пожар. И хоть он не отличался особыми масштабами, вполне мог наделать непоправимой беды, — из горящей квартиры никак не удавалось выскочить хозяину жилья.
Пожар случился во второй половине дня, в жилом доме, расположенном на территории жилого района Вторчермет Чкаловского административного района Екатеринбурга. Огонь охватил квартиру на 17 этаже «человейника» (а такая высотность всегда доставляет огнеборцам дополнительные трудности). Жители других квартир поторопились покинуть здание, некоторые — ещё до приезда пожарных. Из здания первоначально эвакуировалось 50 человек, а под конец на улице оказалось около трёх сотен человек.
А вот один из жильцов дома покинуть здание самостоятельно не смог — он находился в пылающей квартире. Огонь перекрыл ему доступ к выходу. К счастью, пожарные подоспели вовремя и помогли погорельцу избежать гибели от удушья и ожогов.
Сообщается, что в самый пик горения площадь пожара составляла около 57 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
Пожар случился во второй половине дня, в жилом доме, расположенном на территории жилого района Вторчермет Чкаловского административного района Екатеринбурга. Огонь охватил квартиру на 17 этаже «человейника» (а такая высотность всегда доставляет огнеборцам дополнительные трудности). Жители других квартир поторопились покинуть здание, некоторые — ещё до приезда пожарных. Из здания первоначально эвакуировалось 50 человек, а под конец на улице оказалось около трёх сотен человек.
А вот один из жильцов дома покинуть здание самостоятельно не смог — он находился в пылающей квартире. Огонь перекрыл ему доступ к выходу. К счастью, пожарные подоспели вовремя и помогли погорельцу избежать гибели от удушья и ожогов.
Сообщается, что в самый пик горения площадь пожара составляла около 57 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
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