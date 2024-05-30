Малыш попал в екатеринбургскую больницу после ДТП в посёлке Арти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В детской городской клинической больнице №9 находится сейчас 4-летний житель посёлка Арти. Сюда его в срочном порядке транспортировали из-за серьёзных травм, которые он получил после наезда иномарки.Дорожный инцидент с участием малыша произошёл накануне, 5 июня, на одной из улочек посёлка Арти. Совершившего наезд на 4-летнего ребёнка водителя автомобиля марки «Honda CR-V» винить в произошедшем не будут — он не нарушал правила дорожного движения. Нарушил правила малолетний пострадавший — он перебегал проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Но и его обвинить в аварии не получится в силу возраста. Отвечать за случившееся предстоит его родителям. Они оставили ребёнка без присмотра, позволив самостоятельно гулять по посёлку. И папу, и маму ждёт административное взыскание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Про пострадавшего сообщается, что он был привезён из посёлка в Екатеринбург в тяжёлом состоянии. У него была диагностирована серьёзная травма головы.