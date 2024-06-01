Маленькая девочка выпала из окна в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге снова случилось несчастье с маленьким ребёнком из-за беспечного отношения родителей к окнам в своих квартирах. На сей раз пострадала девочка, которой не исполнилось ещё и двух лет.Малышка выпала из окна четвёртого этажа жилого дома, расположенного на улице Надеждинской в екатеринбургском микрорайоне Сортировка. Произошло это в воскресенье, 2 июня. Несмотря на выходной день, мамы девочки не было дома — она отлучилась по работе в кафе, где трудится поваром. Теперь женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.Что касается ребёнка, то девочка выжила после падения, но получила серьёзные травмы. Спасением её здоровья занимаются врачи реанимационного отделения одной из местных больниц.В который раз напоминаем, что лето — сезон таких несчастных случаев с детьми и животными. Особую опасность представляют противомоскитныесетки и окна некоторых конструкций, которые могут казаться надёжной опорой, но легко выпадают, когда малыш, кошка или собака наваливаются на них.