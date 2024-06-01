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Мотоциклист погиб в ДТП по дороге на работу
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ДТП на автодороге из поселка Шабровский в Екатеринбурге погиб 48-летний мужчина, управлявший мотоциклом «ИЖ».
По предварительной информации, он не справился с управлением и вылетел с дороги. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.
Оказалось, что погибший не имел прав, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а также на погибшем отсутствовала необходимая защитная экипировка. Родственники погибшего сообщили, что он выехал из дома около 7:30 утра и направлялся на работу.
По предварительной информации, он не справился с управлением и вылетел с дороги. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.
Оказалось, что погибший не имел прав, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а также на погибшем отсутствовала необходимая защитная экипировка. Родственники погибшего сообщили, что он выехал из дома около 7:30 утра и направлялся на работу.
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