Мотоциклист погиб в ДТП по дороге на работу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ДТП на автодороге из поселка Шабровский в Екатеринбурге погиб 48-летний мужчина, управлявший мотоциклом «ИЖ».По предварительной информации, он не справился с управлением и вылетел с дороги. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.Оказалось, что погибший не имел прав, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а также на погибшем отсутствовала необходимая защитная экипировка. Родственники погибшего сообщили, что он выехал из дома около 7:30 утра и направлялся на работу.