Пропавшего дальнобойщика из Екатеринбурга нашли мертвым

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Перми найден мертвым дальнобойщик из Екатеринбурга, Григорий Якимов, который пропал 9 мая.Мужчину последний раз видели на автостоянке на улице Героев Хасана (Пермь), где он должен был провести ночь перед отправкой на развозку товаров по магазинам. Однако на следующий день его грузовик был обнаружен открытым, а сам Григорий исчез.Вечером 1 июня поисковый отряд «Регион 59» сообщил, что Григорий был найден мертвым. Эту информацию подтвердила супруга погибшего изданию Е1.RU. В настоящее время причина смерти неизвестна, результаты гистологии будут через месяц.У погибшего осталась жена и трое детей.