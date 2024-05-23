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В Первоуральске пришлось догонять пьяного водителя мотоцикла с коляской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудникам мотобатальона областной Госавтоинспекции в Первоуральске пришлось догонять мотоциклиста в ходе рейда «Безопасная дорога». Во время патрулирования улиц города, полицейские заметили мотоциклиста, двигающегося без шлема и с пассажиром в коляске, также без защитного снаряжения.
Попытки полицейских остановить нарушителя были проигнорированы, и началась погоня. Спустя время мотоциклист был задержан. Оказалось, что это 24-летний местный житель, лишенный права управления за предыдущие нарушения. Освидетельствование показало, что он находился в нетрезвом состоянии.
За повторное вождение в пьяном виде на лихача возбуждено уголовное дело по статье 264.2 УК РФ, помимо этого за невыполнение требования об остановке он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ и по ст. 12.6 КоАП РФ за отсутствие мотошлема,
— сообщает УМВД по Свердловской области
Попытки полицейских остановить нарушителя были проигнорированы, и началась погоня. Спустя время мотоциклист был задержан. Оказалось, что это 24-летний местный житель, лишенный права управления за предыдущие нарушения. Освидетельствование показало, что он находился в нетрезвом состоянии.
За повторное вождение в пьяном виде на лихача возбуждено уголовное дело по статье 264.2 УК РФ, помимо этого за невыполнение требования об остановке он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ и по ст. 12.6 КоАП РФ за отсутствие мотошлема,
— сообщает УМВД по Свердловской области
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