Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности и об атмосферном загрязнении в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о высокой пожарной опасности и об атмосферном загрязнении.Предупреждение было объявлено на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». Ожидается, что высокая пожарная опасность, а местами чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале), будет сохраняться на протяжении трех дней: 1, 2 и 3 июня.До 20.00 3 июня на территории области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей первой степени опасности в атмосферном воздухе.