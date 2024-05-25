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Один природный пожар обнаружили в Свердловской области

13.04 Суббота, 1 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» выявило небольшое возгорание в лесах в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным на 1 июня 02.00, один пожар действовал на землях лесного фонда, пройденной огнем 1 гектар. До этого лесопожарная служба сообщала о природных пожарах в регионе вчера. Тогда в области действовал один пожар на площади 20 гектаров.

Всего в России, по данным на сегодня, действовало 68 лесных пожаров на площади 97 855 гектаров.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12:46 Метрополитен Екатеринбурга поделился планами на июнь
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10:01 В СИЗО при новолялинской ИК-54 обнаружено почти полкилограмма дрожжей в посылке с овсяными хлопьями
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20:01 Более 10 тысяч нарушений пресекли за неделю автоинспекторы в Свердловской области
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19:11 В Екатеринбурге ищут свидетелей ДТП, в котором женщина едва не потеряла глаз
18:36 Три студента спасли людей из огня в Верхней Туре
17:57 Синоптики обещают в выходные в Свердловской области небольшие дожди
17:31 Министр природы России может вмешаться в ситуацию с низкими зарплатами и плохой обеспеченностью спецодеждой алапаевской «Авиалесоохраны»
17:26 Новую поликлинику в Академическом районе Екатеринбурга обещают открыть уже летом
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16:15 Пристававшего к екатеринбурженкам Дмитрия Гребёнкина направили на психиатрическую экспертизу
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