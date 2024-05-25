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Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» выявило небольшое возгорание в лесах в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте организации.
По данным на 1 июня 02.00, один пожар действовал на землях лесного фонда, пройденной огнем 1 гектар. До этого лесопожарная служба сообщала о природных пожарах в регионе вчера. Тогда в области действовал один пожар на площади 20 гектаров.
Всего в России, по данным на сегодня, действовало 68 лесных пожаров на площади 97 855 гектаров.
По данным на 1 июня 02.00, один пожар действовал на землях лесного фонда, пройденной огнем 1 гектар. До этого лесопожарная служба сообщала о природных пожарах в регионе вчера. Тогда в области действовал один пожар на площади 20 гектаров.
Всего в России, по данным на сегодня, действовало 68 лесных пожаров на площади 97 855 гектаров.
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