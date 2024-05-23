Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в ДТП погиб 13-летний мальчик на подаренном родителями питбайке
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Погиб подросток, а также пострадала несовершеннолетняя девочка в ДТП, случившимся вечером 31 мая в селе Волковское Богдановичского района.
По предварительной информации, 13-летний мальчик, управляя питбайком, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ауди», выезжая на главную дорогу. В результате столкновения подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. 13-летняя девочка, находившаяся на питбайке в качестве пассажира, получила травмы конечностей и была доставлена в больницу для получения медицинской помощи. Школьники не использовали защитную экипировку во время движения.
По предварительной информации, 13-летний мальчик, управляя питбайком, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ауди», выезжая на главную дорогу. В результате столкновения подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. 13-летняя девочка, находившаяся на питбайке в качестве пассажира, получила травмы конечностей и была доставлена в больницу для получения медицинской помощи. Школьники не использовали защитную экипировку во время движения.
Мать погибшего пояснила автоинспекторам, что питбайк находился в свободном доступе ребенка, был подарен сыну в конце апреля на его день рождения. В отношении нее сотрудниками ПДН составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей,
— сообщает ГИБДД по Свердловской области
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пять человек пострадали в ДТП под Алапаевском
23 мая 2024
23 мая 2024
На дороге Ревды пострадал ребёнок
24 мая 2024
24 мая 2024
В Екатеринбурге в ДТП пострадали два ребенка
26 мая 2024
26 мая 2024