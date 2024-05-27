В СИЗО при новолялинской ИК-54 обнаружено почти полкилограмма дрожжей в посылке с овсяными хлопьями

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

31 мая сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности новолялинской ИК-54 при досмотре посылки обнаружили дрожжи.При тщательном обыске посылки, адресованной обвиняемому по статье 228 часть 5 УК РФ (незаконное производство, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств в особо крупном размере), сотрудники обнаружили порошкообразные дрожжи общим весом 440 грамм. Они были скрыты внутри пакета с овсяными хлопьями.Также ГУФСИН по Свердловской области сообщало, что 29 мая в туже колонию пытались передать метадон в стиральном порошке осужденному за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.