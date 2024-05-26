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В Екатеринбурге ищут свидетелей ДТП, в котором женщина едва не потеряла глаз
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Почти в полночь 25 мая на екатеринбургской улице Суходольская произошло столкновение мотоцикла и квадроцикла. Участники аварии, в которой серьёзно пострадали два человека, сейчас разыскивают свидетелей субботнего ДТП.
Столкнулись мотоцикл и квадроцикл на Широкой Речке без пятнадцати минут двенадцать. Судя по всему, виновником происшествия стал несовершеннолетний (по некоторым данным) водитель квадроцикла. Но пострадали мотоциклист и его пассажирка. Им понадобилась срочная госпитализация и с места происшествия их доставили в больницу. У мужчины сломаны обе руки, а женщина получила перелом обеих ног, сложный перелом руки и травмы лица. Она едва не лишилась глаза.
Для установления всех обстоятельств ДТП и будущих судебных разбирательств в Екатеринбурге разыскиваются свидетели ночного происшествия.
Столкнулись мотоцикл и квадроцикл на Широкой Речке без пятнадцати минут двенадцать. Судя по всему, виновником происшествия стал несовершеннолетний (по некоторым данным) водитель квадроцикла. Но пострадали мотоциклист и его пассажирка. Им понадобилась срочная госпитализация и с места происшествия их доставили в больницу. У мужчины сломаны обе руки, а женщина получила перелом обеих ног, сложный перелом руки и травмы лица. Она едва не лишилась глаза.
Для установления всех обстоятельств ДТП и будущих судебных разбирательств в Екатеринбурге разыскиваются свидетели ночного происшествия.
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