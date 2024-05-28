Три студента спасли людей из огня в Верхней Туре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Несколько дней назад в Верхней Туре произошёл пожар. В спасении из огня жильцов горящего дома героически проявили себя студенты местного техникума.Во вторник, 28 мая, трое парней возвращались по домам после занятий в Верхотурском механическом техникуме. Выйдя на улицу Первая, они заметили дым, идущий со стороны частного сектора. Студенты решили проверить источник дыма и увидели горящее жилое строение, из которого раздавались крики о помощи.Из окна дома выглядывала женщина, которая объяснила ребятам, что в доме находится её бабушка, которая не может самостоятельно ходить. Парни бросились на помощь и вывели из пылающей избы обеих женщин. Кроме того, именно они попросили соседей вызвать пожарных, а пока те не приехали, вытаскивали из огня имущество погорельцев и, как могли, гасили языки пламени.Сейчас в Главном управлении решается вопрос о том, как поощрить героическую троицу — Самира Демченко, Кима Казакова и Ильшата Сагеева, — сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.