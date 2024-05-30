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В Каменске-Уральском погибла работница местного предприятия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о смерти работницы ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». Городская прокуратура уже организовала проверку. Обстоятельства гибели женщины выясняются.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла сегодня, 31 мая. Сообщается, что водитель мусоровоза при движении задним ходом на заметил женщину и сбил её. В результате работница предприятия погибла на месте происшествия.
Проведение доследственной проверки прокуратура взяла на контроль.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла сегодня, 31 мая. Сообщается, что водитель мусоровоза при движении задним ходом на заметил женщину и сбил её. В результате работница предприятия погибла на месте происшествия.
«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка исполнения требований федерального законодательства об охране труда. Будет установлено ответственное лицо предприятия, отвечающее за соблюдение техники безопасности»,
– заявили в ведомстве.
Проведение доследственной проверки прокуратура взяла на контроль.
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