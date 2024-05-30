В Каменске-Уральском погибла работница местного предприятия





– заявили в ведомстве. «В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка исполнения требований федерального законодательства об охране труда. Будет установлено ответственное лицо предприятия, отвечающее за соблюдение техники безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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СМИ сообщают о смерти работницы ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». Городская прокуратура уже организовала проверку. Обстоятельства гибели женщины выясняются.По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла сегодня, 31 мая. Сообщается, что водитель мусоровоза при движении задним ходом на заметил женщину и сбил её. В результате работница предприятия погибла на месте происшествия.Проведение доследственной проверки прокуратура взяла на контроль.