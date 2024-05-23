Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге мужчина ворвался в студию танцев и показал гениталии маленьким девочкам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге неадекватный мужчина ворвался в студию танцев на улице Сурикова, 51, где занимались маленькие девочки, и показал им свои гениталии, после чего сбежал. Эксгибициониста почти сразу задержали.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, о произошедшем в полицию сообщили сотрудники службы безопасности торгового центра «Дмитриевский». По их словам, неизвестный мужчина стал показывать девочкам свой половой орган, стоя на лестничном пролёте. Дети сильно испугались и убежали.
Неадеквата задержали по горячим следам. Им оказался 46-летний местный житель, не работающий и ранее не судимый. В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних». Сообщается, что мужчина признался в эксгибиционизме.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, о произошедшем в полицию сообщили сотрудники службы безопасности торгового центра «Дмитриевский». По их словам, неизвестный мужчина стал показывать девочкам свой половой орган, стоя на лестничном пролёте. Дети сильно испугались и убежали.
Неадеквата задержали по горячим следам. Им оказался 46-летний местный житель, не работающий и ранее не судимый. В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних». Сообщается, что мужчина признался в эксгибиционизме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию