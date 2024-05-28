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Глава СК поручил привлечь к ответственности скамокатчиков, врезавшихся в девушку в центре Екатеринбурга

10.02 Четверг, 30 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета России потребовал найти молодых людей, которые 23 мая на электросамокате врезались в девушку на перекрестке улиц Восточная – Куйбышева в центре Екатеринбурга, и привлечь к уголовной ответственности.

По словам пострадавшей горожанки, она переходила через дорогу на зелёный сигнал светофора, когда почувствовала сильный удар в левую руку. Позже в больнице, куда она обратилась после столкновения с самокатчиками, ей диагностировали перелом.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»,

– говорится в сообщении информационного центра СК.


Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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