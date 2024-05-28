Глава СК поручил привлечь к ответственности скамокатчиков, врезавшихся в девушку в центре Екатеринбурга

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»,