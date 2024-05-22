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Верховный суд Чувашии отменил решение о досрочном освобождении виновника смертельного ДТП у «Алатыря» в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Верховный суд Чувашии отменил решение о досрочном освобождении сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, погубившего двух человек в пьяном ДТП в «Алатырь» в Екатеринбурге. Ранее Алатырский районный суд разрешил ему досрочно выйти из колонии.
Как сообщает «Комсомольская правда», Верховный суд Чувашской Республики вернул материал на новое рассмотрение.
Авария, о которой идёт речь, произошла 4 августа 2019 года, примерно в 05.30. Владимир Васильев, будучи пьяным, ехал на Kia Rio его знакомого по улице Малышева, когда он не справился с управлением и столкнулся со стоящими перед перекрестком автомобилями SsangYong Kyron и Lada Granta. После столкновения Lada отбросило на стоящую впереди Toyota Corolla, которая, в свою очередь, врезалась в Volkswagen Polo. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada, также в аварии пострадал друг виновника ДТП – пассажир Kia Rio.
В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Васильеву наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы общего режима, но потом, в июле того же года, Свердловский областной суд отменил приговор по делу, потребовав возвратить в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда, и уже в январе 2022 года ему назначили 8 лет и 11 месяцев заключения.
Однако в марте 2024 года Алатырский районный суд удовлетворил прошение виновника смертельной аварии об условно-досрочном освобождении, но в итоге Верховный суд Чувашской Республики вернул дело.
Как сообщает «Комсомольская правда», Верховный суд Чувашской Республики вернул материал на новое рассмотрение.
Авария, о которой идёт речь, произошла 4 августа 2019 года, примерно в 05.30. Владимир Васильев, будучи пьяным, ехал на Kia Rio его знакомого по улице Малышева, когда он не справился с управлением и столкнулся со стоящими перед перекрестком автомобилями SsangYong Kyron и Lada Granta. После столкновения Lada отбросило на стоящую впереди Toyota Corolla, которая, в свою очередь, врезалась в Volkswagen Polo. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada, также в аварии пострадал друг виновника ДТП – пассажир Kia Rio.
В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Васильеву наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы общего режима, но потом, в июле того же года, Свердловский областной суд отменил приговор по делу, потребовав возвратить в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда, и уже в январе 2022 года ему назначили 8 лет и 11 месяцев заключения.
Однако в марте 2024 года Алатырский районный суд удовлетворил прошение виновника смертельной аварии об условно-досрочном освобождении, но в итоге Верховный суд Чувашской Республики вернул дело.
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