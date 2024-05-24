В посёлке Сарапулка Берёзовского округа вспыхнул крупный пожар





– рассказали спасатели. «В тушении пожара участвовало 28 человек и 8 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 6 человек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа на улице Наумова вспыхнул крупный пожар, площадь которого, по предварительным оценкам, составила 400 квадратных метров.Как сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 10.52. К моменту прибытия спасателей огнём были охвачены два частных дома и надворные постройки. В 12.15 огнеборцам удалось локализовать возгорание и в 12.26 – потушить.Напомним, что вчера в деревне Берёзовска в Артинском районе сгорели 10 домов.