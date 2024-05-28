Пострадавшим от пожара в Артинском районе пообещали помощь

– рассказали в департаменте информационной политики региона.

«В настоящее время на помощь огнеборцам в тушении пожара пришли сотрудники Уральской авиабазы. С Артинского наземного участка на тушение направились пожарная автоцистерна, грузовые автомобили с ёмкостями для подвоза воды и пять человек личного состава»,