Возрастное ограничение 18+
Пострадавшим от пожара в Артинском районе пообещали помощь
Скрин из видео: МЧС по Свердловской области
Жителям деревни Берёзовка Артинского района пообещали помочь. Губернатор Свердловской области для оказания помощи поручил провести оперативную оценку ущерба от пожара.
По данным свердловского ДИП, пожар всё ещё не потушили. Хотя накануне вечером в телеграм-канале МЧС сообщалось, что в 22.57 огнеборцы ликвидированы последствия пожара в Берёзовке.
«В настоящее время на помощь огнеборцам в тушении пожара пришли сотрудники Уральской авиабазы. С Артинского наземного участка на тушение направились пожарная автоцистерна, грузовые автомобили с ёмкостями для подвоза воды и пять человек личного состава»,
– рассказали в департаменте информационной политики региона.
По данным свердловского ДИП, пожар всё ещё не потушили. Хотя накануне вечером в телеграм-канале МЧС сообщалось, что в 22.57 огнеборцы ликвидированы последствия пожара в Берёзовке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Крупный пожар прокатился по деревне Берёзовка
28 мая 2024
28 мая 2024
Масштабный пожар случился в Среднеуральске
27 мая 2024
27 мая 2024