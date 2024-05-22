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В Екатеринбурге девочка стала перебегать через дорогу и попала под машину
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 28 мая, в Екатеринбурге на улице Сортировочной под колёса фургона Fiat Ducato угодила девятилетняя девочка, перебегавшая через дорогу в неположенном для этого месте.
В результате ДТП девочка получила множественные переломы стопы. Её с места происшествия увезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, где госпитализировали, рассказали в пресс-группе городской Госавтоинспекции.
Водителем фургона оказался 47-летний водитель с 27-летним стажем вождения. Освидетельствование показало, что он был трезв.
В результате ДТП девочка получила множественные переломы стопы. Её с места происшествия увезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, где госпитализировали, рассказали в пресс-группе городской Госавтоинспекции.
Водителем фургона оказался 47-летний водитель с 27-летним стажем вождения. Освидетельствование показало, что он был трезв.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей регулярно вырабатывать у детей безопасные привычки: перед выходом на дорогу останавливаться, убеждаться в безопасности перехода, переходить дорогу строго в установленных местах»,
– добавили в ГАИ.
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