В Екатеринбурге девочка стала перебегать через дорогу и попала под машину





– добавили в ГАИ. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей регулярно вырабатывать у детей безопасные привычки: перед выходом на дорогу останавливаться, убеждаться в безопасности перехода, переходить дорогу строго в установленных местах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера, 28 мая, в Екатеринбурге на улице Сортировочной под колёса фургона Fiat Ducato угодила девятилетняя девочка, перебегавшая через дорогу в неположенном для этого месте.В результате ДТП девочка получила множественные переломы стопы. Её с места происшествия увезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, где госпитализировали, рассказали в пресс-группе городской Госавтоинспекции.Водителем фургона оказался 47-летний водитель с 27-летним стажем вождения. Освидетельствование показало, что он был трезв.