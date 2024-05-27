Пожар в нижнетагильской многоэтажке унёс жизнь пожилого мужчины

– рассказал свидетель пожара.

«Они молодцы очень быстро примчались. Когда сотрудникам МЧС удалось проникнуть в квартиру, говорят, что они обнаружили его сидячим в кресле. Кресло уже горело, и тряпки рядом тлели. По всем признакам, выходит, что видать ему стало плохо пока сидел курил в кресле и уголек упал, задохнулся, загорелся или так умер... там уже вскрытие покажет…»,