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Пожар в нижнетагильской многоэтажке унёс жизнь пожилого мужчины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 мая, примерно в 10.45 в Дзержинском районе Нижнего Тагила в многоэтажном доме на улице Щорса, 27 вспыхнул пожар, который унёс жизнь пожилого мужчины.
Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил», мужчина задохнулся в собственной квартире. Его обнаружили сидячим в горящем кресле. По словам очевидца, соседи заметили, что из квартиры пенсионера, который ходил на костылях, стал валить дым, и вызывали пожарных.
По его словам, пожарные вынесли пожилого мужчину на улицу на руках. Медики пытались его откачать, но не смогли – было уже слишком поздно.
Старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, информацию о смерти мужчины подтвердил, уточнив, что тело погибшего направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. По факту пожара проводится проверка.
Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил», мужчина задохнулся в собственной квартире. Его обнаружили сидячим в горящем кресле. По словам очевидца, соседи заметили, что из квартиры пенсионера, который ходил на костылях, стал валить дым, и вызывали пожарных.
«Они молодцы очень быстро примчались. Когда сотрудникам МЧС удалось проникнуть в квартиру, говорят, что они обнаружили его сидячим в кресле. Кресло уже горело, и тряпки рядом тлели. По всем признакам, выходит, что видать ему стало плохо пока сидел курил в кресле и уголек упал, задохнулся, загорелся или так умер... там уже вскрытие покажет…»,
– рассказал свидетель пожара.
По его словам, пожарные вынесли пожилого мужчину на улицу на руках. Медики пытались его откачать, но не смогли – было уже слишком поздно.
Старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, информацию о смерти мужчины подтвердил, уточнив, что тело погибшего направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. По факту пожара проводится проверка.
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