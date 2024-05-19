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В Екатеринбурге неадекватный пассажир напал на кондуктора и водителя 36-го троллейбуса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в троллейбусе 36-го маршрута неадекватный пассажир после просьбы оплатить проезд сначала накинулся с кулаками на кондуктора, а потом ударил водителя, заступившегося за коллегу.
Со слов свидетельницы конфликта, из-за случившегося автобус пришлось остановить и вызывать полицию. У водителя до крови разбито ухо, кондуктору повредили лицо, пишет «Е1». Девушка, ставшая очевидцем, также заявила, что пока они ждали сотрудников полиции, неадекват приставал к окружающим, пытаясь что-то рассказать.
По последним данным, дебошира увезли в отделение полиции.
Со слов свидетельницы конфликта, из-за случившегося автобус пришлось остановить и вызывать полицию. У водителя до крови разбито ухо, кондуктору повредили лицо, пишет «Е1». Девушка, ставшая очевидцем, также заявила, что пока они ждали сотрудников полиции, неадекват приставал к окружающим, пытаясь что-то рассказать.
По последним данным, дебошира увезли в отделение полиции.
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