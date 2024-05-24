Масштабный пожар случился в Среднеуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Среднеуральске пожарные сражаются с огнём, который раскинулся на восемь сотен квадратных метров. На тушение пожара брошены большие силы.По сообщению от Министерства чрезвычайных ситуаций Свердловской области, пожар вспыхнул сегодня в заброшенном двуэтажном здании, расположенном на улице Лермонтова в Среднеуральске. С учётом масштабов бедствия, к месту происшествия было направлено 6 единиц техники в сопровождении 22 специалистов пожаротушения. Они первым делом убедились, что огонь не перекинется на соседние строения.По последним сообщениям от областного МЧС, сейчас пожар локализован. Борьба с огнём продолжается. Сведений о пострадавших нет поступало.