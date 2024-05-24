В Екатеринбурге в ДТП пострадали два ребенка





— сообщает УГИБДД Свердловской области Госавтоинспекция рекомендует водителю «Газели» самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний. Напоминаем, что согласно ПДД, на водителя возлагается ряд обязанностей, в случае ДТП,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера, 25 мая, в 19.05 на улице Комсомольской, 104 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», двигавшимся во встречном направлении.В результате аварии пострадали пассажиры «Фольксваген Поло»: девочка 11 лет, мальчик 5 лет и женщина 38 лет. Пострадавшие были госпитализированы в лечебные учреждения с переломами.Водитель «Газели» покинул место происшествия, и в настоящее время проводятся розыскные мероприятия.