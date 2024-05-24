В Свердловской области автомобиль влетел в забор и повис на нем





— сообщает ГИБДД Свердловской области Установлено, что автомобилист имеет стаж вождения 1 год, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 4 раза, в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. В больнице автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на трезвость, результат показал наличие 0.682 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян. По данному факту гражданин пояснил, что выпил спиртные напитки после автоаварии,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Шалинском районе Свердловской области произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель автомашины «Лада 211440». Инцидент случился около 8.10 утра у дома №9 по улице Советской.По предварительным данным, мужчина 2001 года рождения, находившийся за рулем, не справился с управлением из-за высокой скорости. Автомобиль столкнулся с ограждением жилого дома. В результате столкновения автомобиль и ограждение получили повреждения. Водитель получил перелом носа и ушибы и был доставлен в Шалинскую ЦГБ.Инспекторы ДПС составили определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.3 ст.12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). В настоящее время проводится проверка, в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции планируют выйти в автошколу, где обучался водитель, для проведения профилактической работы.