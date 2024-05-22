В Екатеринбурге девушка оказалась в коме после падения с электросамоката



отсутствовала. По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку,



— сообщает ГИБДД Свердловской области Известно, что в момент падения защитная экипировка на девушкеотсутствовала. По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Екатеринбурге 28-летняя девушка, двигавшаяся по тротуару на прокатном электросамокате, не справилась с управлением и упала. Инцидент произошел на улице Амундсена у дома 68.В результате инцидента девушка получила травмы головы и была госпитализирована в состоянии комы в Городскую клиническую больницу №36. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь.