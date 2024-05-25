Возрастное ограничение 18+

Три природных пожара обнаружили в Свердловской области

13.28 Воскресенье, 26 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» выявило возгорание в лесах в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным на 26 мая 02.00, проводились работы по активному тушению трех пожаров на землях лесного фонда площадью 11 гектар. Вчера лесопожарная служба также сообщала о природном пожаре в регионе. Тогда в области действовал 1 пожар на площади 4 гектар.

Всего в России, по данным на сегодня, действовало 58 лесных пожаров на площади 30 201 га.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
25 мая 2024
Два пожара обнаружили в свердловских лесах
21 мая 2024
Пожар в Свердловской области потушили на площади 400 «квадратов»
26 мая 2024
О сильном ветре и заморозках предупреждают свердловчан синоптики
26 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:42 В Екатеринбурге девушка оказалась в коме после падения с электросамоката
13:28 Три природных пожара обнаружили в Свердловской области
12:48 Пожар в Свердловской области потушили на площади 400 «квадратов»
12:13 В Екатеринбурге полиция прошла по центру в поисках нарушителей
11:21 О сильном ветре и заморозках предупреждают свердловчан синоптики
09:51 Улица Вайнера в Екатеринбурге была признана лучшей торговой улицей России
20:45 ФК «Урал» показал худший результат за 11 лет выступлений в РПЛ и будет играть стыки за право остаться в высшей лиге
17:56 В социальных сетях проходит флешмоб в поддержку «ЖизньМарта»
17:15 ФСБ задержала организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Стаса Словиковского
16:54 В Екатеринбурге сбежавший грабитель спрятался в мусорном баке
15:54 Полиция пришла на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
14:46 В Екатеринбурге произошел пожар возле склада самокатов
13:49 В Свердловской области увеличатся подъемные для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий
12:51 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
12:00 Екатеринбургская компания «Сима-ленд» ищет HR-астролога
10:43 Сысертский фестиваль «Лето на Заводе» (пред)открывает сезон
09:58 В екатеринбургском парке Маяковского стартует сезон Летнего театра
21:01 На дороге Ревды пострадал ребёнок
20:55 За травму малыша расплатится детский сад в Полевском
20:12 Книгами с дарственными надписями хвастается библиотека имени В. Белинского
19:42 Пьяный водитель грузовика подверг опасности жителей Богдановича
19:03 Из свердловчан выманивают деньги обещаниями секса и крипто-миллионов
18:40 Сосьвинских чиновников обязали обеспечить перевозку детей до поселковой школы
17:12 О сильном ветре и грозе предупреждают свердловчан синоптики
16:59 В Екатеринбурге ночью горела строящаяся на Уктусе школа
16:42 В Среднеуральске в присутствии бизнес-омбудсмена подписали соглашение, улучшающее жизнь местным предпринимателям
Все новости Свердловской области
16:33 Жители Искитима провели митинг против строительства металлопрокатного завода
15:27 Рядом с аэропортом Перми появилась надпись для пассажиров «Добро пожаловать в Пензу!»
13:30 В мэрии Челябинска прошли обыски по делу о взятке в 30 тысяч рублей
11:30 Вице-спикер ГД предложил министру труда сократить рабочую пятницу для женщин
10:29 СК: суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
16:41 Замначальника ГУФСИН по Московской области отправили в СИЗО до 20 июля
16:05 Задержан замглавы ГУФСИН Подмосковья
15:23 Глава Воронежа объявил об отставке
14:58 В Уфе сотрудник ОБОП заявил пенсионерке, что ее хотят убить, и потребовал 15 млн рублей
13:18 В Якутске подполковник МВД получил 10 лет строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей
12:06 Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин, пишут СМИ
11:53 В Греции госслужащие провели всеобщую забастовку, требуя повышения зарплат
10:14 «Черепахи оптом, доставка по России»
17:26 ВТБ Лизинг предлагает автомобили Chery с увеличенной выгодой
17:09 Грузию могут не принять в ЕС из-за закона об иноагентах
17:02 Норвегия, Испания и Ирландия признали независимость Палестины
16:24 В Париже прошла однодневная забастовка работников железной дороги
18:37 Макрон посетит Новую Каледонию в связи с массовыми беспорядкам
14:44 Аспиранты Калифорнийского университета США устроили забастовку в знак поддержки пропалестинских протестующих
13:54 В Финляндии рассматривают законопроект, по которому российских беженцев будут депортировать прямо на границе
15:14 В России в телефонные звонки активно внедряют искусственный интеллект и умных помощников
17:22 В Казахстане экс-министр приговорен к 24 годам за убийство жены
16:36 Лилия Чанышева написала прошение о помиловании, сообщил адвокат
15:11 Суд в Москве запретил распространять объявления о вакансиях для славян
14:03 Голубев: в Ростовской области произошел взрыв в частном доме
13:26 Комитет грузинского парламента принял законопроект об иноагентах за две минуты
Все новости России и мира
13:42 В Екатеринбурге девушка оказалась в коме после падения с электросамоката
13:28 Три природных пожара обнаружили в Свердловской области
12:48 Пожар в Свердловской области потушили на площади 400 «квадратов»
12:13 В Екатеринбурге полиция прошла по центру в поисках нарушителей
11:21 О сильном ветре и заморозках предупреждают свердловчан синоптики
09:51 Улица Вайнера в Екатеринбурге была признана лучшей торговой улицей России
20:45 ФК «Урал» показал худший результат за 11 лет выступлений в РПЛ и будет играть стыки за право остаться в высшей лиге
17:56 В социальных сетях проходит флешмоб в поддержку «ЖизньМарта»
17:15 ФСБ задержала организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Стаса Словиковского
16:54 В Екатеринбурге сбежавший грабитель спрятался в мусорном баке
15:54 Полиция пришла на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
14:46 В Екатеринбурге произошел пожар возле склада самокатов
13:49 В Свердловской области увеличатся подъемные для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий
12:51 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
12:00 Екатеринбургская компания «Сима-ленд» ищет HR-астролога
10:43 Сысертский фестиваль «Лето на Заводе» (пред)открывает сезон
09:58 В екатеринбургском парке Маяковского стартует сезон Летнего театра
21:01 На дороге Ревды пострадал ребёнок
20:55 За травму малыша расплатится детский сад в Полевском
20:12 Книгами с дарственными надписями хвастается библиотека имени В. Белинского
19:42 Пьяный водитель грузовика подверг опасности жителей Богдановича
19:03 Из свердловчан выманивают деньги обещаниями секса и крипто-миллионов
18:40 Сосьвинских чиновников обязали обеспечить перевозку детей до поселковой школы
17:12 О сильном ветре и грозе предупреждают свердловчан синоптики
16:59 В Екатеринбурге ночью горела строящаяся на Уктусе школа
16:42 В Среднеуральске в присутствии бизнес-омбудсмена подписали соглашение, улучшающее жизнь местным предпринимателям
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK