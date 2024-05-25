Возрастное ограничение 18+
Три природных пожара обнаружили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» выявило возгорание в лесах в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте организации.
По данным на 26 мая 02.00, проводились работы по активному тушению трех пожаров на землях лесного фонда площадью 11 гектар. Вчера лесопожарная служба также сообщала о природном пожаре в регионе. Тогда в области действовал 1 пожар на площади 4 гектар.
Всего в России, по данным на сегодня, действовало 58 лесных пожаров на площади 30 201 га.
По данным на 26 мая 02.00, проводились работы по активному тушению трех пожаров на землях лесного фонда площадью 11 гектар. Вчера лесопожарная служба также сообщала о природном пожаре в регионе. Тогда в области действовал 1 пожар на площади 4 гектар.
Всего в России, по данным на сегодня, действовало 58 лесных пожаров на площади 30 201 га.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию