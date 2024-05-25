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Пожар в Свердловской области потушили на площади 400 «квадратов»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Березовском городском округе в поселке Кедровка произошел пожар. На площади 400 квадратных метров сгорели два частных жилых дома, надворные постройки и легковой автомобиль.
В сообществе ВК «Посёлок Кедровка (Свердловской области)» появилось сообщение с просьбой помочь многодетной семье.
В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 24 человек личного состава. В 05:36 (мест) огонь локализован, в 06:18 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09:05 (мест),
– рассказали спасатели
В сообществе ВК «Посёлок Кедровка (Свердловской области)» появилось сообщение с просьбой помочь многодетной семье.
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