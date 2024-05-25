Пожар в Свердловской области потушили на площади 400 «квадратов»

– рассказали спасатели

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 24 человек личного состава. В 05:36 (мест) огонь локализован, в 06:18 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09:05 (мест),