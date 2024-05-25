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Пожар в Свердловской области потушили на площади 400 «квадратов»

12.48 Воскресенье, 26 мая 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Березовском городском округе в поселке Кедровка произошел пожар. На площади 400 квадратных метров сгорели два частных жилых дома, надворные постройки и легковой автомобиль.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 24 человек личного состава. В 05:36 (мест) огонь локализован, в 06:18 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09:05 (мест),

– рассказали спасатели


В сообществе ВК «Посёлок Кедровка (Свердловской области)» появилось сообщение с просьбой помочь многодетной семье.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12:48 Пожар в Свердловской области потушили на площади 400 «квадратов»
12:13 В Екатеринбурге полиция прошла по центру в поисках нарушителей
11:21 О сильном ветре и заморозках предупреждают свердловчан синоптики
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17:56 В социальных сетях проходит флешмоб в поддержку «ЖизньМарта»
17:15 ФСБ задержала организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Стаса Словиковского
16:54 В Екатеринбурге сбежавший грабитель спрятался в мусорном баке
15:54 Полиция пришла на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
14:46 В Екатеринбурге произошел пожар возле склада самокатов
13:49 В Свердловской области увеличатся подъемные для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий
12:51 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
12:00 Екатеринбургская компания «Сима-ленд» ищет HR-астролога
10:43 Сысертский фестиваль «Лето на Заводе» (пред)открывает сезон
09:58 В екатеринбургском парке Маяковского стартует сезон Летнего театра
21:01 На дороге Ревды пострадал ребёнок
20:55 За травму малыша расплатится детский сад в Полевском
20:12 Книгами с дарственными надписями хвастается библиотека имени В. Белинского
19:42 Пьяный водитель грузовика подверг опасности жителей Богдановича
19:03 Из свердловчан выманивают деньги обещаниями секса и крипто-миллионов
18:40 Сосьвинских чиновников обязали обеспечить перевозку детей до поселковой школы
17:12 О сильном ветре и грозе предупреждают свердловчан синоптики
16:59 В Екатеринбурге ночью горела строящаяся на Уктусе школа
16:42 В Среднеуральске в присутствии бизнес-омбудсмена подписали соглашение, улучшающее жизнь местным предпринимателям
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