В Екатеринбурге сбежавший грабитель спрятался в мусорном баке

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге сбежавший грабитель попытался спрятаться в мусорном баке, но был задержан сотрудниками розыска.Сергей, осужденный в Ивделе на 1 год 10 месяцев принудительных работ по статьям «Кража» и «Грабеж», разыскивался правоохранительными органами.Когда сотрудники пришли по адресу, где он скрывался, то Сергей отказался открывать дверь из-за чего пришлось привлечь сотрудников МЧС для вскрытия. Но мужчина смог сбежать и спрятаться в мусорном баке, где его и задержали сотрудники розыска.