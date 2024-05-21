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В Екатеринбурге сбежавший грабитель спрятался в мусорном баке
Скрин из видео: ГУФСИН России по Свердловской области
В Екатеринбурге сбежавший грабитель попытался спрятаться в мусорном баке, но был задержан сотрудниками розыска.
Сергей, осужденный в Ивделе на 1 год 10 месяцев принудительных работ по статьям «Кража» и «Грабеж», разыскивался правоохранительными органами.
Когда сотрудники пришли по адресу, где он скрывался, то Сергей отказался открывать дверь из-за чего пришлось привлечь сотрудников МЧС для вскрытия. Но мужчина смог сбежать и спрятаться в мусорном баке, где его и задержали сотрудники розыска.
Сергей, осужденный в Ивделе на 1 год 10 месяцев принудительных работ по статьям «Кража» и «Грабеж», разыскивался правоохранительными органами.
Когда сотрудники пришли по адресу, где он скрывался, то Сергей отказался открывать дверь из-за чего пришлось привлечь сотрудников МЧС для вскрытия. Но мужчина смог сбежать и спрятаться в мусорном баке, где его и задержали сотрудники розыска.
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