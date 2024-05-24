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В Екатеринбурге произошел пожар возле склада самокатов
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на стройплощадке возле дома на улице 40 лет Комсомола, 35, произошел пожар. Густой черный дым валил со стройплощадки, где горел мусор и покрышки.
Как сообщает Е1.RU рабочие, находившиеся на месте, пытались тушить огонь своими силами, чтобы предотвратить его распространение к складу самокатов.
Пожар площадью около 15 квадратных метров был ликвидирован МЧС. В тушении пожара участвовали 4 человека и была задействована 1 пожарная машина.
Как сообщает Е1.RU рабочие, находившиеся на месте, пытались тушить огонь своими силами, чтобы предотвратить его распространение к складу самокатов.
Пожар площадью около 15 квадратных метров был ликвидирован МЧС. В тушении пожара участвовали 4 человека и была задействована 1 пожарная машина.
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