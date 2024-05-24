В Екатеринбурге произошел пожар возле склада самокатов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на стройплощадке возле дома на улице 40 лет Комсомола, 35, произошел пожар. Густой черный дым валил со стройплощадки, где горел мусор и покрышки.Как сообщает Е1.RU рабочие, находившиеся на месте, пытались тушить огонь своими силами, чтобы предотвратить его распространение к складу самокатов.Пожар площадью около 15 квадратных метров был ликвидирован МЧС. В тушении пожара участвовали 4 человека и была задействована 1 пожарная машина.