На дороге Ревды пострадал ребёнок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В городе Ревда Свердловской области автомобиль «ГАЗель» сбил пятилетнего мальчика. И хоть ребёнок перебегал проезжую часть в неположенном месте, за происшествие ответит водитель.Травмы, полученные ревдинским малышом, оказались тяжёлыми. При столкновении с автомобилем и падении на асфальт он сильно ударился головой. С места происшествия его спешно доставили в больницу, в реанимационное отделение. Между тем, сотрудники Госавтоинспекции установили, что пострадавший мальчик гулял на улице без сопровождения взрослых. С ним был только семилетний брат, который за младшим не уследил.Во время общения с автоинспекторами водитель «ГАЗели» по какой-то причине отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. На него составлен административный протокол по статье, которая обещает водителю 30-тысячный штраф и лишение прав до двух лет. Ответственность понесёт и владелец «ГАЗели», коим является юридическое лицо. Дело в том, что при выяснении обстоятельств ДТП выяснилось, что машина не проходила техосмотр.