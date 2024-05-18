Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ночью горела строящаяся на Уктусе школа
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелась строящаяся на Уктусе школа №300. Возгорание произошло на кровле здания, сообщили «Вечерним ведомостям» местные жители.
В пресс-службе свердловского управления МЧС нашему корреспонденту подтвердили факт пожара, рассказав, что на стройплощадке горел строительный мусор, но к тому моменту, когда пожарные приехали, работники стройки уже потушили всё самостоятельно.
Напомним, новую школу на улице Рощинской обещают открыть к 1 сентября этого года. Школу на 1500 мест стали строить после активных протестов местных жителей, возмущавшихся перегруженностью действующих школ и отсутствием социальной инфраструктуры в районе Уктус Левобережный. В 2022 году они вывешивали на столбах объявления, обращённые к губернатору с текстом «простите нас, что нарожали», а также записывали групповые обращения.
В пресс-службе свердловского управления МЧС нашему корреспонденту подтвердили факт пожара, рассказав, что на стройплощадке горел строительный мусор, но к тому моменту, когда пожарные приехали, работники стройки уже потушили всё самостоятельно.
Напомним, новую школу на улице Рощинской обещают открыть к 1 сентября этого года. Школу на 1500 мест стали строить после активных протестов местных жителей, возмущавшихся перегруженностью действующих школ и отсутствием социальной инфраструктуры в районе Уктус Левобережный. В 2022 году они вывешивали на столбах объявления, обращённые к губернатору с текстом «простите нас, что нарожали», а также записывали групповые обращения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию