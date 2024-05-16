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Пять человек разбились на отечественной легковушке под Нижним Тагилом

15.26 Пятница, 24 мая 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Нижнем Тагилом на подъездной дороге к коллективному саду НТМК №3 «Мокрая Ольховка» сегодня утром, около четырёх утра, перевернулся «ВАЗ-21099». В результате водитель и четыре пассажира, среди которых несовершеннолетний, получили разные травмы.

«В результате ДТП 23-летний водитель и четыре – мужчины, пассажиры легковушки, среди которых 17-летний молодой человек, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинскую организацию Нижнего Тагила. Известно, что в момент ДТП участники происшествия не пользовались ремнями безопасности»,

– рассказали в областном УГИБДД.


Прибывшие на место аварии инспекторы ГБИДД установили, что у водителя отечественной легковушки не было водительских прав. По словам молодого человека, он ехал с друзьями из посёлка Северный в сад. По пути ему пришлось объезжать ямы, он не справился с управлением и машину занесло, вследствие чего они перевернулись.

В каком состоянии был парень в момент ДТП неизвестно. Это должна будет установить химико-токсикологическая экспертиза в больнице, куда его госпитализировали. А пока в отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), не пристёгнутые ремни безопасности (ст.12.6 КоАП РФ), отсутствие полиса ОСАГО (ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ).


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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09:34 В Екатеринбурге на девушку с ребёнком напали бездомные собаки
21:09 Пять человек пострадали в ДТП под Алапаевском
20:23 Общественный транспорт Екатеринбурга начал «бастовать» к вечеру четверга
19:45 В Екатеринбурге контрабандиста пиломатериалами наказали рублём
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